Инцидент с дракой произошел на стадионе "Авангард" в Ужгороде, где местный тренер Николай Фанта проводил занятия. На тренировку пришел отец одного из воспитанников и избил тренера, пишет 24 Канал со ссылкой на Закарпатскую ассоциацию футбола.

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Отец футболиста совершил расправу над тренером

По информации ЗАФ, инцидент возник на ровном месте. На одном из занятий, которое проходило в холодную погоду, тренер попросил юных футболистов надеть теплую одежду. Однако один из мальчиков пренебрег требованием наставника. Он сослался на то, что форму постирала мама и ему больше не в чем выйти. Тренер вынужден был отстранить его от занятия.

История повторилась в следующий раз. Парню снова запретили тренироваться со всеми и вызвали родителей.

Разбираться пришел отец юного футболиста. Он обвинил тренера в доведении ребенка до тревожного состояния. Разъяренный мужчина с кулаками набросился на специалиста, который более чем вдвое его старше. Он сначала ударил тренера рукой, а затем головой в лицо. У Николая Фанты есть подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.

Из-за инцидента тренер обратился в правоохранительные органы. По словам специалиста, за 40 лет работы с ним впервые произошла подобная ситуация.

По факту правонарушения полиция открыла производство по статье 125 (Нанесение легких телесных повреждений – 24 Канал). Во время служебной проверки тренера отстранили от работы.

Это не первый конфликт в детском футболе. В 2023 году во время матча между юношескими командами U-13 ДЮСШ Виноградова и Свалявы отец одного из футболистов ударил игрока из состава соперника.