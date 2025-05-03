Бенн отказался от боя с Гарсией после его сенсационного поражения

Британский боксер Конор Бенн высказался о поражении Райана Гарсии в бою против Роландо Ромеры. Он отказался от идеи возможного противостояния с американцем.

В ночь со 2 на 3 мая состоялся фантастический вечер бокса в Нью-Йорке. В рамках спортивного шоу на Таймс-Сквер Райан Гарсия проиграл Роланду Ромери.

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Бенн раскритиковал Гарсию

Британский боксер отказался от предстоящего боя с американцем из-за результата боя, пишет 24 канал со ссылкой на Talksport.

Не думаю, что это было круто. Меня разочаровал такой бокс. Это было просто ужасно. Бой с Гарсией? Нет, я так не думаю,

– сказал Конор Бенн.

Справка. В 2024 году после боя с Дэвином Хэйни вокруг Райана Гарсия разгорелся допинговый скандал. Пробы боксера показали положительные результаты на запрещенные вещества.

Напомним, что Роланду Ромери одолел Райана единогласным решением судей и получил вакантный чемпионский пояс WBA.