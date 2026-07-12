"Завтра я буду в церкви": МакГрегор сделал странное заявление после поражения от Холлоуэя

Конор МакГрегор прокомментировал неудачное возвращение в октагон после поражения от Макса Холлоуэя. Ирландец сделал неожиданное заявление о "дьяволе" и пообещал снова выйти на ринг.

Поединок с Максом Холлоуэем обернулся для бывшего чемпиона UFC настоящим кошмаром. Уже в самом начале боя МакГрегор получил серьезную травму колена, которая поставила крест на его шансах на успешное возвращение, сообщает 24 Канал.

Что сказал МакГрегор после поражения?

Конор Макгрегор обратился к болельщикам после болезненного поражения от Макса Холлоуэя. Ирландский боец признался на своей странице в сети X, что до сих пор не может поверить в то, что произошло в октагоне.

По словам экс-чемпиона UFC, он находился в отличной физической форме и полностью подготовился к поединку. МакГрегор также отверг предположения критиков, которые после боя заявили, что он якобы был не готов к возвращению.

Я был настолько готов к этому бою, что не могу поверить в то, что произошло. Разговоры о том, что я был не в форме, – это ерунда. Я был спокоен, готов и уверен в себе. Я в шоке от того, что произошло,

– написал МакГрегор.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face… – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Ирландец сделал загадочное заявление

В то же время боец оставил эмоциональное сообщение, в котором упомянул о вере. МакГрегор заявил, что переживает тяжелый момент, однако не намерен сдаваться.

Дьявол буквально смотрит мне прямо в глаза. Я не сдамся. Завтра я буду в церкви. Я преодолею это. Я не позволю сбить себя с правильного пути. Я вернусь,

– подчеркнул ирландец.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем завершился техническим нокаутом. Уже в первые секунды боя ирландец травмировал колено, из-за чего не смог продолжать выступление на привычном уровне, а рефери был вынужден досрочно остановить поединок.