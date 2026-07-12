Поєдинок із Максом Голловеєм завершився для колишнього чемпіона UFC справжнім кошмаром. Уже на старті бою МакГрегор отримав серйозну травму коліна, яка поставила хрест на його шансах на успішний камбек, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Макгрегор після поразки?

Конор МакГрегор звернувся до вболівальників після болючої поразки від Макса Голловея. Ірландський боєць зізнався на своїй сторінці в мережі Х, що досі не може повірити в те, що сталося в октагоні.

За словами ексчемпіона UFC, він перебував у чудовій фізичній формі й повністю підготувався до поєдинку. МакГрегор також відкинув припущення критиків, які після бою заявили, що він нібито був неготовим до повернення.

Я був настільки готовий до цього бою, що не можу повірити в те, що сталося. Розмови про те, що я був не у формі – це нісенітниця. Я був спокійний, готовий й упевнений у собі. Я в шоці від того, що сталося,

– написав МакГрегор.

Ірландець зробив загадкову заяву

Водночас боєць залишив емоційне повідомлення, у якому згадав про віру. МакГрегор заявив, що переживає важкий момент, однак не має наміру опускати руки.

Диявол буквально дивиться мені просто в очі. Я не піддамся. Завтра я буду в церкві. Я подолаю це. Я не дозволю себе збити з правильного шляху. Я повернуся,

– наголосив ірландець.

Нагадаємо, поєдинок між Конором МакГрегором і Максом Голловеєм завершився технічним нокаутом. Уже на перших секундах бою ірландець травмував коліно, через що не зміг продовжувати виступ на звичному рівні, а рефері був змушений достроково зупинити поєдинок.