Глядачі очікували побачити видовище, варте тривалого очікування. Натомість колишнього чемпіона у двох вагових категоріях спіткала прикра невдача, яка повністю зіпсувала вечір як йому, так і всім поціновувачам MMA, повідомляє 24 Канал.

Як завершився бій МакГрегор – Голловей?

Конор розпочав бій із Голловеєм ефектною спробою панчу ногою у стрибку – і схоже, саме це було фатальною помилкою. Після ще одного удару стало зрозуміло, що з ногою ірландця щось не так.

До честі Голловея, він одразу помітив проблему у суперника і дивився на рефері, сигналізуючи, що є ушкодження. Поки той не зупиняв бій, Макс намагався не надто користуватися здобутою таким чином перевагою і стримувався, завдаючи ударів МакГрегору, який вже лежав на канвасі.

Але через 69 секунд після початку поєдинку суддя все ж зупинив його, бо травма Конора виявилася надто серйозною. Голловей переміг технічним нокаутом у першому раунді.

Як пояснили травму МакГрегора після бою?

За словами президента UFC Дейни Вайта, у Конора може бути розрив хрестоподібної зв'язки.

Сам ірландець в інтерв'ю заявив, що переживає справжнє пекло. Він розповів, що під час тренувального табору робив безліч панчів ногами – і жодних проблем не виникало. Більш того – буквально за лаштунками, розминаючись перед виходом в октагон, МакГрегор теж робив стрибки, і все було гаразд.

Що тепер з кар'єрою МакГрегора?

Провальне повернення лише погіршило статистику ірландця. Тепер у нього чотири поразки в останніх п'яти боях UFC і три поразки поспіль: дві від Дастіна Пор'є і тепер від Макса Голловея.

Востаннє колишній чемпіон перемагав аж понад шість років тому. Це сталося 18 січня 2020 року у бою з Дональдом Серроне.