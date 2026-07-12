Зрители надеялись увидеть зрелище, достойное столь долгого ожидания. Вместо этого бывшего чемпиона в двух весовых категориях постигла досадная неудача, которая полностью испортила вечер как ему, так и всем поклонникам ММА, сообщает 24 Канал.

Как завершился бой Макгрегор – Холлоуэй?

Конор начал бой с Холлоуэем эффектной попыткой удара ногой в прыжке – и, похоже, именно это стало роковой ошибкой. После еще одного удара стало ясно, что с ногой ирландца что-то не так.

К чести Холлоуэя, он сразу заметил проблему у соперника и смотрел на рефери, сигнализируя, что есть повреждение. Пока тот не останавливал бой, Макс старался не слишком злоупотреблять полученным таким образом преимуществом и сдерживался, нанося удары Макгрегору, который уже лежал на канвасе.

Но через 69 секунд после начала поединка судья все же остановил его, поскольку травма Конора оказалась слишком серьезной. Холлоуэй победил техническим нокаутом в первом раунде.

Как объяснили травму Макгрегора после боя?

По словам президента UFC Дейни Уайта, у Конора может быть разрыв крестообразной связки.

Сам ирландец в интервью заявил, что переживает настоящий ад. Он рассказал, что во время тренировочного лагеря делал множество ударов ногами – и никаких проблем не возникало. Более того – буквально за кулисами, разминаясь перед выходом в октагон, Макгрегор тоже делал прыжки, и все было в порядке.

Что теперь с карьерой Макгрегора?

Провальное возвращение только ухудшило статистику ирландца. Теперь у него четыре поражения в последних пяти боях UFC и три поражения подряд: два от Дастина Порье и теперь от Макса Холлоуэя.

Последний раз бывший чемпион побеждал более шести лет назад. Это произошло 18 января 2020 года в бою с Дональдом Серроне.