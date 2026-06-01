Билеты исчезли за 4 минуты: бешеный ажиотаж вокруг возвращения Макгрегора шокировал фанатов

Поединок Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя вызвал невероятный ажиотаж среди болельщиков. Все билеты на предстоящий бой были раскуплены всего за 240 секунд.

Возвращение одной из величайших звезд ММА продолжает подогревать интерес фанатов по всему миру. Несмотря на длительное отсутствие в октагоне, имя Макгрегора до сих пор способно создавать настоящий ажиотаж, сообщает MMA Fighting.

Почему возник ажиотаж?

Предстоящий поединок между Макгрегором и Холлоуэем станет одним из самых ожидаемых событий года в UFC. Бой состоится 12 июля на турнире в Лас-Вегасе.

Все билеты на турнир были проданы всего за 240 секунд после старта продаж. Такой спрос в очередной раз подтвердил невероятную популярность ирландца среди болельщиков.

Самый дорогой билет первого ряда в "T-Mobile Arena" стоил более 43 000 долларов, самый дешевый на верхних трибунах - около 600 долларов. На вторичном рынке цены начинаются от полутора тысяч долларов.

Старые знакомые снова сойдутся в клетке

Для Макгрегора этот бой станет первым по правилам смешанных единоборств почти за четыре года. Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года на UFC 264, где проиграл техническим нокаутом Дастину Пуарье после серьезной травмы ноги, полученной в первом раунде.

Ирландец уже находится в полноценном тренировочном лагере и ведет подготовку к возвращению в октагон. За последние годы он неоднократно заявлял о желании снова побороться на самом высоком уровне.

Для Холлоуэя это будет возможность взять реванш за поражение, которое он потерпел от Макгрегора еще в 2013 году. Тогда судьи единогласно отдали победу ирландскому бойцу.

Учитывая бешеный интерес фанатов и мгновенную продажу билетов, предстоящий бой уже сейчас называют одним из самых громких возвращений в истории UFC последних лет.