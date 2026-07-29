В среду, 29 июля, Полесье приехало в гости в Копенгаген. О результате и ходе первого матча второго раунда Лиги конференций сообщает 24 Канал.

Копенгаген – Полесье: как прошел матч

Матч начался при ничейном счете 3:3 по итогам двух матчей, но в атаку активно шли гости, а не хозяева поля.

Копенгаген (Дания) – Полесье (Украина) – 2:1 (общ. 5:4)

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 – Гайдучек, 90+3

В течение половины первого тайма активнее играли именно подопечные Ротаня. Однако у украинской команды были разве что полумоменты.

Ситуация ухудшилась для представителя УПЛ, когда на 27-й минуте Гиорги Майсурадзе совершил неосторожный подкат в собственной штрафной. Пенальти и 1:0 в пользу Копенгагена.

Исправить положение дел можно было сразу после перерыва. Игорь Краснопир врывался в штрафную площадку, на подступах к которой украинца сбил Дзунносуке Сузуки – красная карточка для японского защитника "Копенгагена".

Почти сразу последовали опасные удары от Майсурадзе, Федора, Андраде, но ни один из них не привел к голу.

На 61-й минуте датчане вышли в контратаку, которая завершилась ошибкой Максима Брагару и голом 21-летнего бразильца Роберта – 2:0. Исправить ситуацию украинский клуб уже не смог, хотя Гайдучек и забил.

Что дальше для команд

После еврокубковых матчей подопечные Руслана Ротаня начнут выступление в УПЛ. В первом туре "волки" сыграют против Черноморца в Одессе. Матч начнется 2 августа в 13:00.

Отметим, что в третьем раунде квалификации Копенгаген сыграет против победителя пары Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения). Матчи состоятся 6 и 13 августа.