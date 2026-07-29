У середу, 29 липня, Полісся приїхало у гості до Копенгагена. Про результат та перебіг першого матчу другого раунду Ліги конференцій повідомляє 24 Канал.

Копенгаген – Полісся: як зіграли

Матч розпочався з нічийного рахунку 3:3 за підсумком двох матчів, але вперед активно йшли гості, а не господарі поля.

Копенгаген (Данія) – Полісся (Україна) – 2:0 (заг. 5:3)

Голи: Ельюнуссі, 27 (пен.), Роберт 61

Протягом половини першого тайму активніше грали саме підопічні Ротаня. Проте, в української команди були хіба напівмоменти.

Ситуація стала гіршою для представника УПЛ, коли на 27 хвилині Гіоргі Майсурадзе пішов в необережний підкат у власному карному майданчику. Пенальті і 1:0 для Копенгагена.

Виправитись усе могло одразу після перерви. Ігор Краснопір вривався у карний майданчик на підступах до якого українця збив Дзунносуке Сузукі – червона картка для японського захисника Капенгагена.

Майже одразу послідували гострі удари від Майсурадзе, Федора, Андраде, але жоден до них не дійшов до реалізації.

На 61 хвилині данці вибігли у контратаку, яка завершилась помилкою від Максима Брагару та голом 21-річного бразильця Роберта – 2:0. Виправити ситуацію український клуб уже не зміг.

Що далі для команд

Єврокубкових боїв підопічні Руслана Ротаня стартують в УПЛ. У першому турі "вовки" гратимуть проти Чорноморця в Одесі. Матч розпочнеться 2 серпня о 13.00.

Зазначимо, що у третьому раунді кваліфікації Копенгаген зіграю є проти переможця пари Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія). Ігри відбудуться 6 та 13 серпня.