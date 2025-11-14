Обожает поло и установил футбольный антирекорд: какие спортивные увлечения короля Чарльза III

Британская королевская семья всегда занималась развитием различных видов спорта. Король Чарльз III в молодости прекрасно играл в поло, любил кататься на лыжах и занимался серфингом.

Впрочем, это далеко не полный перечень спортивных увлечений короля Чарльза III. 24 Канал подготовил материал о спортивных достижениях нового монарха Великобритании.

Читайте также Упала с лошади в Киеве и потеряла чемпионский титул: как принцесса Анна соревновалась на Евро-1973

Как Чарльз III оставил принцессу Диану с сыном ради игры в поло?

Старший сын королевы Елизаветы II и Филиппа, принца Эдинбургского, родился 14 ноября 1948 года. Чарльз III до восьми лет учился дома, а потом наследника престола отдали в школу.

Его отец, принц Филипп, был замечательным игроком в поло и крикет. Эту страсть унаследовал его старший сын. Чарльз III был способным игроком в крикет, но самым большим его увлечением на долгие годы стало конное поло.

Справка. Поло – командный вид спорта на лошадях, где главной целью команд является забить мяч соперникам специальными клюшками. Конное поло популярно в Великобритании, США и Австралии.

Принц Чарльз много времени уделял этой игре. По информации сайта Krono Polo, наследник престола начал играть в эту игру королей в возрасте 13 лет. С тех пор этот вид спорта стал неотъемлемой частью его жизни.

Он играл в многочисленных матчах и был членом нескольких команд по поло. Он даже основал собственную команду под названием Highgrove Stud, которая была названа в честь его загородного поместья в Глостершире.

Его карьера игрока преимущественно проходила на британских площадках. Однако в 1978 году будущий монарх представлял Королевский кавалерийский полк на турнире в Бразилии. В 1999 году Чарльз сыграл благотворительный матч в Аргентине, где его команда победила со счетом 9:7 (данные PoloHUB).

Любимой игре принц уделял больше внимания, чем собственной семье. Принцесса Диана всегда приходила на матчи, чтобы поддержать мужа.

Принцесса Диана вручает Чарльзу III трофей / фото Getty Images

В документальном фильме "Принцесса", который был посвящен Диане, рассказывается, как Чарльз поехал играть в поло через несколько часов после того, как привез жену с принцем Гарри домой из роддома.

Играя в поло Чарльз много раз падал с лошади. В 41-летнем возрасте он сломал руку и перенес операцию. Его сын принц Гарри в своих воспоминаниях рассказывал, что отец каждое утро делал стойку на голову, чтобы облегчить боли в шее и спине, которые были вызваны многолетней игрой в поло. Несмотря на многочисленные травмы Чарльз говорил, что продолжит играть пока будет иметь силы.

Чарльз III играл в поло до почтенного возраста / фото Getty Images

Как юный Чарльз III установил футбольный антирекорд?

В детстве принц Чарльз вместе со сверстниками играл в футбол. Этот вид спорта не стал его самой большой страстью. Впрочем, один футбольный рекорд со знаком минус покорился юному монарху.

Чарльз учился в школе Cheam, где был капитаном футбольной команды. Хроники зафиксировали рекорд, который установила его команда. В течение сезона юные футболисты забили четыре гола, а пропустили 82.

Принц Чарльз играет со сверстниками в футбол / фото Getty Images

Хотя в футболе Чарльз III не достиг значительных успехов, но остался болельщиком. Во время одной из официальных встреч монарх признался, что болеет за скромный Бернли, который в нынешнем сезоне представляет Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии.

В знак благодарности "бордовые" вручили тогда еще принцу Уэльскому VIP-абонемент на домашние матчи. Чарльз III даже несколько раз посещал поединки любимой команды.

Чарльз III позирует с футболкой Бернли / фото Getty Images

Как Чарльз чуть не попал под снежную лавину в Альпах?

Одной из страстей короля Чарльза III долгое время было катание на горных лыжах. Наследник британского престола начиная с 1963 года регулярно посещал горнолыжный курорт Клостерс в Швейцарии.

Чарльз III с принцессой Дианой на горнолыжном курорте / фото Getty Images

В один из дней марта 1988 года Чарльз с друзьями отправился в горы, несмотря на предупреждение о сходе лавины. Принц считался опытным лыжником, а потому выбрал опасный маршрут. Однако эта авантюра завершилась трагедией. В снежной ловушке оказались двое из всей компании – майор Хью Линдсей и Патриция Палмер-Томкинсон.

Когда оползень прекратился, принц с остальной группой начали вызволять своих друзей. К сожалению, жизнь Линдсея не удалось спасти, а вот Патриция осталась жива, несмотря на тяжелые травмы – у нее были переломаны обе ноги.

Чарльз III чувствовал собственную вину в смерти товарища. В одном из своих писем он написал: "Мне до сих пор трудно понять, почему я выжил, а он нет".

Впрочем, трагедия не отвлекла Чарльза от страсти к горным лыжам. В последующие годы королевская семья продолжала отдыхать на швейцарском курорте. Более того, Чарльз научил своих сыновей Уильяма и Гарри кататься на лыжах.

Чарльз III с принцем Уильямом катаются на горных лыжах / фото Getty Images

Это далеко не полный список всех спортивных предпочтений короля Чарльза III. В юности он увлекался виндсерфингом, поражая умением держаться на доске с парусом. В более зрелом возрасте Чарльз любил играть в дартс.

Вместе с другими членами семьи король ежегодно посещает конные скачки Royal Ascot. А недавно Чарльз III посвятил в рыцари легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.