Обожнює поло і встановив футбольний антирекорд: які спортивні захоплення короля Чарльза III

Британська королівська сім'я завжди опікувалася розвитком різних видів спорту. Король Чарльз III у молодості чудово грав у поло, любив кататися на лижах та займався серфінгом.

Втім, це далеко неповний перелік спортивних захоплень короля Чарльза III. 24 Канал підготував матеріал про спортивні досягнення нового монарха Великої Британії.

Як Чарльз III залишив принцесу Діану з сином заради гри в поло?

Старший син королеви Єлизавети II та Філіпа, принца Единбурзького, народився 14 листопада 1948 року. Чарльз III до восьми років навчався вдома, а потім спадкоємця престолу віддали до школи.

Його батько, принц Філіп, був чудовим гравцем у поло та крикет. Цю пристрасть успадкував його старший син. Чарльз III був здібним гравцем у крикет, але найбільшим його захопленням на довгі роки стало кінне поло.

Довідка. Поло – командний вид спорту на конях, де головною метою команд є забити м'яч суперникам спеціальними ключками. Кінне поло популярне у Великій Британії, США та Австралії.

Принц Чарльз багато часу приділяв цій грі. За інформацією сайту Krono Polo, спадкоємець престолу почав грати у цю гру королів у віці 13 років. З того часу цей вид спорту став невід'ємною частиною його життя.

Він грав у численних матчах і був членом кількох команд з поло. Він навіть заснував власну команду під назвою Highgrove Stud, яка була названа на честь його заміського маєтку в Глостерширі.

Його кар'єра гравця переважно проходила на британських майданчиках. Проте у 1978 році майбутній монарх представляв Королівський кавалерійський полк на турнірі у Бразилії. У 1999 році Чарльз зіграв благодійний матч в Аргентині, де його команда перемогла з рахунком 9:7 (дані PoloHUB).

Улюбленій грі принц приділяв більше уваги, ніж власній сім'ї. Принцеса Діана завжди приходила на матчі, щоб підтримати чоловіка.

Принцеса Діана вручає Чарльзу III трофей / фото Getty Images

У документальному фільмі "Принцеса", який був присвячений Діані, розповідається, як Чарльз поїхав грати в поло через кілька годин після того, як привіз дружину з принцом Гаррі додому з пологового будинку.

Граючи в поло Чарльз багато разів падав з коня. У 41-річному віці він зламав руку та переніс операцію. Його син принц Гаррі у своїх спогадах розповідав, що батько щоранку робив стійку на голову, щоб полегшити біль у шиї та спині, яка була викликана багаторічною грою в поло. Попри численні травми Чарльз говорив, що продовжить грати допоки матиме сили.

Чарльз III грав у поло до поважного віку / фото Getty Images

Як юний Чарльз III встановив футбольний антирекорд?

У дитинстві принц Чарльз разом з однолітками грав у футбол. Цей вид спорту не став його найбільшою пристрастю. Втім, один футбольний рекорд зі знаком мінус підкорився юному монарху.

Чарльз навчався у школі Cheam, де був капітаном футбольної команди. Хроніки зафіксували рекорд, який встановила його команда. Упродовж сезону юні футболісти забили чотири голи, а пропустили 82.

Принц Чарльз грає з однолітками у футбол / фото Getty Images

Хоча у футболі Чарльз III не досяг значних успіхів, але залишився уболівальником. Під час одної з офіційних зустрічей монарх зізнався, що вболіває скромний Бернлі, який у нинішньому сезоні представляє Чемпіоншип – другий за силою дивізіон Англії.

На знак вдячності "бордові" вручили тоді ще принцу Уельському VIP-абонемент на домашні матчі. Чарльз III навіть кілька разів відвідував поєдинки улюбленої команди.

Чарльз III позує з футболкою Бернлі / фото Getty Images

Як Чарльз ледве не потрапив під снігову лавину в Альпах?

Однією з пристрастей короля Чарльза III тривалий час було катання на гірських лижах. Спадкоємець британського престолу починаючи з 1963 року регулярно відвідував гірськолижний курорт Клостерс у Швейцарії.

Чарльз III з принцесою Діаною на гірськолижному курорті / фото Getty Images

В один з днів березня 1988 року Чарльз з друзями вирушив в гори, попри попередження про сходження лавини. Принц вважався досвідченим лижником, а тому обрав небезпечний маршрут. Проте ця авантюра завершилася трагедією. У сніговій пастці опинилися двоє з усієї компанії – майор Г'ю Ліндсей та Патриція Палмер-Томкінсон.

Коли зсув припинився, принц з рештою групи почали визволяти своїх друзів. На жаль, життя Ліндсея не вдалося врятувати, а от Патриція залишилася живою, попри важкі травми – у неї були переламані обидві ноги.

Чарльз III відчував власну провину у смерті товариша. В одному зі своїх листів він написав: "Мені досі важко зрозуміти, чому я вижив, а він ні".

Втім, трагедія не відвернула Чарльза від пристрасті до гірських лиж. У наступні роки королівська сім'я продовжувала відпочивати на швейцарському курорті. Ба більше, Чарльз навчив своїх синів Вільяма та Гаррі кататися на лижах.

Чарльз III з принцом Вільямом катаються на гірських лижах / фото Getty Images

Це далеко не повний перелік усіх спортивних уподобань короля Чарльза III. В юності він захоплювався віндсерфінгом, вражаючи вмінням триматися на дошці з вітрилом. У більш зрілому віці Чарльз полюбляв грати в дартс.

Разом з іншими членами родини король щорічно відвідує кінні перегони Royal Ascot. А нещодавно Чарльз III посвятив у лицарі легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема.