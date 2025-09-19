Скандал в Динамо: Суркис отреагировал на заявление Кравца о коррупции
- Президент Динамо Игорь Суркис опроверг обвинения Артема Кравца в коррупции в клубной академии, отмечая ее успехи.
- Артем Кравец обвинил Динамо в коррупционных схемах, утверждая, что ему предлагали деньги за устройство ребенка в академию.
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Кравец рассказал о коррупционных схемах, которые присутствуют в его родном клубе. Президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал скандальное заявление своего бывшего советника.
Президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг высказывания Артема Кравца о коррупции в академии клуба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".
Предлагали огромные деньги: экс-футболист Динамо обвинил клуб в коррупции: что сказал Суркис о коррупции в Динамо
Что ответил Суркис на обвинения в коррупции?
Игорь Михайлович привел примеры эффективной работы клубной Академии, тем самым опровергнув заявления Кравца о коррупции.
Могу только одно по этому поводу сказать: Динамо Киев – это школа, которая воспитала футболистов, которые играют сегодня на разных уровнях сборной Украины. Первая команда выиграла УПЛ, U-19 выиграла чемпионат, у нас школа очень хорошо развивается. Многие ребята, которых мы потеряли, играют за рубежом,
– сказал Суркис.
Кроме того, президент Динамо обвинил своего бывшего подчиненного в отсутствии фактов.
"Кравец обвиняет кого-то, но по делу ничего не говорит. "Ему звонили и предлагали деньги за то, чтобы кого-то устроить в школу Динамо Киев". Логично? А доказательств никаких нет. Возможно люди, которые не могли устроить своего ребенка в нашу школу, решили, что именно Кравец может это организовать, что именно он коррупционер? Не взял деньги – и очень хорошо.
Я знаю одно: все, что наговорил Артем в этом интервью – не соответствует действительности", – резюмировал Суркис.
Почему Кравец обвинил Динамо в коррупции?
- Артем Кравец после завершения игровой карьеры вернулся в родное Динамо, где получил должность советника президента "бело-синих" Игоря Суркиса. В клубе экс-форвард отвечал за развитие детско-юношеского футбола и занимался скаутингом.
- После провала киевлян в квалификации Лиги чемпионов и Лиге Европы Кравец покинул Динамо. Артем отметил, что это было его решение, а не руководства.
- Во время интервью блогеру Игорю Бурбасу экс-советник президента Динамо рассказал о коррупции, которая присутствует в Академии. В частности Артем привел пример, как ему предлагали 10 тысяч долларов за то, чтобы устроить ребенка в школу.