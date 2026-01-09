Выбросила "нейтральный мусор": украинка Костюк уничтожила россиянку в четвертьфинале в Брисбене
- Марта Костюк победила Мирру Андрееву со счетом 2:0 (7:6, 6:3) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене.
- Костюк вышла в полуфинал, где встретится с Джессикой Пегулой 10 января.
В пятницу, 9 января, свой четвертьфинальный матч в рамках турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) провела Марта Костюк. Соперницей второй ракетки Украины была "нейтральная" россиянка Мирра Андреева.
Марта Костюк продолжила свою победную серию в новом 2026 году. Украинская теннисистка в двух сетах "закрыла" враждебную представительницу, информирует 24 Канал.
Как закончился матч Костюк – Андреева?
Уже с первого гейма стало понятно, что ни одна из теннисисток не будет уступать без боя. Первую партию Костюк и Андреева перевели в тай-брейк, где в напряженной борьбе лучшей была украинка 9:7 и в целом 7:5.
Вторая партия началась с двух выигранных геймов от Андреевой. На экваторе сета Марта не только сравняла счет, но и повела на табло в Брисбене 4:3. В девятом гейме украинская теннисистка с брейком забрала розыгрыш и довела матч до победы 6:3.
Марта Костюк (Украина) – Мирра Андреева ("нейтральная" россиянка) 2:0 (7:6, 6:3)
Украинка переиграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене. К слову, сейчас Костюк занимает 26-ю позицию в женском мировом рейтинге.
В 1/2 финала Костюк встретится с 6-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Поединок состоится 10 января, ориентировочно в 07:00 (по Киеву). Отметим, что именно эта звездная американка в 1/8 финала выбила другую украинку Даяну Ястремскую 2:1 (5:7, 6:2, 6:3).
Как Костюк выступает на турнире в Брисбене?
В 2026-м году Марта еще не проигрывала. В первом круге турнира украинка в трех сетах справилась с экс-россиянкой Юлией Путинцевой из Казахстана 6:7, 6.1 и 6:0.
В 1/8 финала Костюк в двух сетах создала сенсацию соревнований. Киевлянка выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову из США 2:0 (6:4, 6:3).