Костюк уничтожила "нейтралку" и вышла в следующий раунд "тысячника" в Майами

В Соединенных Штатах Америки продолжается престижный турнир WTA 1000. Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно шагает к финалу "тысячника" в Майами.

Марта Костюк – Анна Блинкова 6:2, 6:1

В воскресенье, 23 марта, состоялся матч 1/16 финала "тысячника" в Майами. Марта Костюк уничтожила "нейтральную" теннисистку Анну Блинкову в двух сетах, сообщает 24 канал.

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Как Костюк обыграла Блинкову

Марта Костюк в начале матча проиграла два стартовых гейма. Однако впоследствии украинская теннисистка перевернула ход противостояния, взяв шесть следующих геймов.

Во втором сете Марта полностью доминировала над Блинковой. Костюк повела со счетом 5:0, выиграв 11 геймов подряд и не оставила шансов сопернице. "Нейтральная" теннисистка, лишь "размочила" счет.

Статистика матча. Марта Костюк выполнила пять эйсов против ни одного у Анны Блинковой. Украинская теннисистка допустила три двойных ошибки – у нейтральной четыре.

Отметим, что эта встреча была первой в карьере теннисисток. В следующем раунде WTA 1000 в Майами Марта Костюк сыграет против победительницы пары Джессика Пегула – Анна Калинская. Матч запланирован на 24 марта.