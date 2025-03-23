Элина Свитолина – Каролина Мухова 2:1 (6:2, 3:6, 6:2)

Элина Свитолина начала турнир со второго раунда. Она на одном дыхании победила обидчицу Даяны Ястремской Белинду Бенчич и в следующем круге вышла на 14-ю ракетку мира Каролину Мухову, пишет 24 Канал.

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Свитолина на характере победила Мухову

Ранее теннисистки дважды встречались на корте. В обоих матчах победу праздновала украинка. Правда, эти поединки были сыграны еще в 2019 году.

В отчетном матче Мухова взяла первый гейм на своей подаче. После этого инициативу перехватила Свитолина. Она уверенно забрала первый сет со счетом 6:2.

Чешская теннисистка не собиралась в третий раз проиграть Светолиний. Во второй партии она навязала борьбу украинке. После проигранной подачи Мухова взяла два подряд гейма. Равная борьба шла до счета 3:3. 28-летняя чешка все же дожала Свитолину и выиграла второй сет – 6:3.

В решающем сете Свитолина не позволила Муховой осуществить камбэк. Украинка уверенно забрала партию (6:2) и выиграла матч (2:1).

Видео с матча Свитолина – Мухова

В следующем раунде (1/8 финала) турнира в Майами Свитолина сыграет против победительницы матча Элизе Мертенс – Иги Швьонтек.