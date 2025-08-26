В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. В первом раунде престижного турнира свой матч провела последняя представительница Украины на US Open Марта Костюк.

Накануне синхронно завершили выступления на US Open Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Поэтому Марта Костюк оставалась единственной с представительницей Украины на турнире, пишет 24 Канал.

Как сыграла Костюк в первом круге US Open-2025?

Соперницей украинки в 1/64 финала американского "мэйджора" была 48-я ракетка мира Кэти Бултер из Великобритании. Это была вторая встреча теннисисток на корте. В 2024 году британка победила украинку в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего.

В первой партии на US Open Марта уверенно вела в счете 4:2, но Бултер сумела выровнять положение. Впрочем, последние два гейма были за украинкой, которая забрала партию – 6:4.

Второй сет проходил по похожему сценарию. Костюк удерживала лидерство после восьми геймов – 5:3. Однако позволила британке забрать следующий гейм, заставив поволноваться своих поклонников. В итоге Марта выиграла десятый гейм и завершила сет с тем же счетом – 6:4.

Марта Костюк (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) 2:0 (6:4, 6:4)

Матч длился один час 38 минут. В следующем круге Марта Костюк сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции, которая занимает 81-ю строчку в рейтинге WTA.

Справка. Лучшим результатом для Марты Костюк на Открытом чемпионате США по теннису был выход в третий раунд в 2024 году.

Как выступили украинки в первом раунде US Open-2025