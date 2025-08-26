У Нью-Йорку триває Відкритий чемпіонат США з тенісу. У першому раунді престижного турніру свій матч провела остання представниця України на US Open Марта Костюк.

Напередодні синхронно завершили виступи на US Open Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Тож Марта Костюк залишалася єдиною з представницею України на турнірі, пише 24 Канал.

Як зіграла Костюк у першому колі US Open-2025?

Суперницею українки у 1/64 фіналу американського "мейджора" була 48-ма ракетка світу Кеті Бултер з Великої Британії. Це була друга зустріч тенісисток на корті. У 2024 році британка перемогла українку у фіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

У першій партії на US Open Марта впевнено вела в рахунку 4:2, але Бултер зуміла вирівняти становище. Втім, останні два гейми були за українкою, яка забрала партію – 6:4.

Другий сет проходив за схожим сценарієм. Костюк утримувала лідерство після восьми геймів – 5:3. Однак дозволила британці забрати наступний гейм, змусивши похвилюватися своїх прихильників. У підсумку Марта виграла десятий гейм та завершила сет з тим самим рахунком – 6:4.

Марта Костюк (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) 2:0 (6:4, 6:4)

Матч тривав одну годину 38 хвилин. У наступному колі Марта Костюк зіграє проти Зейнеп Сонмез з Туреччини, яка займає 81-й рядок у рейтингу WTA.

Довідка. Найкращим результатом для Марти Костюк на Відкритому чемпіонаті США з тенісу був вихід у третій раунд у 2024 році.

Як виступили українки у першому раунді US Open-2025