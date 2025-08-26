Напередодні синхронно завершили виступи на US Open Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Тож Марта Костюк залишалася єдиною з представницею України на турнірі, пише 24 Канал.

Як зіграла Костюк у першому колі US Open-2025?

Суперницею українки у 1/64 фіналу американського "мейджора" була 48-ма ракетка світу Кеті Бултер з Великої Британії. Це була друга зустріч тенісисток на корті. У 2024 році британка перемогла українку у фіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

У першій партії на US Open Марта впевнено вела в рахунку 4:2, але Бултер зуміла вирівняти становище. Втім, останні два гейми були за українкою, яка забрала партію – 6:4.

Другий сет проходив за схожим сценарієм. Костюк утримувала лідерство після восьми геймів – 5:3. Однак дозволила британці забрати наступний гейм, змусивши похвилюватися своїх прихильників. У підсумку Марта виграла десятий гейм та завершила сет з тим самим рахунком – 6:4.

Марта Костюк (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) 2:0 (6:4, 6:4)

Матч тривав одну годину 38 хвилин. У наступному колі Марта Костюк зіграє проти Зейнеп Сонмез з Туреччини, яка займає 81-й рядок у рейтингу WTA.

Довідка. Найкращим результатом для Марти Костюк на Відкритому чемпіонаті США з тенісу був вихід у третій раунд у 2024 році.

