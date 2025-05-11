Марта Костюк – Лейла Фернандес 2:0 (6:4, 6:2)

В 1/16 финала соперницей Марты Костюк была 26-я ракетка мира Лейла Фернандес из Канады. Это была первая очная встреча теннисисток в одиночном разряде, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Костюк против Фернандес

Соперницы рядом находятся в мировом рейтинге WTA (26 и 27 места), а потому ожидался равный матч.

В начале первой партии преимуществом владела украинка, которая повела в счете после четырех геймов – 3:1. Однако канадка сумела отыграться и выйти вперед, взяв три подряд гейма. Это не выбило из колеи 22-летнюю киевлянку, которая на девятом гейме взяла подачу, а в следующем закрыла сет – 6:4.

Во второй партии полным преимуществом владела вторая ракетка Украины. Костюк выиграла сет со счетом 6:2, отдав сеяной канадке лишь два гейма.

Марта Костюк выигрывает матч у Лейлы Фернандес: смотрите видео

Для победы над Фернандес Марте хватило 1 часа 35 минут. Украинская теннисистка совершила пять подач навылет, сделала 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Марта Костюк обновила личный рекорд выступлений на турнире в Риме. Украинка впервые в своей карьере будет играть в четвертом круге.

В 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния между белоруской Ариной Сабаленко и американкой Софией Кенин.

Напомним, что днем ранее в 1/8 финала вышла Элина Свитолина. Первая ракетка Украины в напряженном матче победила американку Хейли Баптист.