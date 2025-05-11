Марта Костюк – Лейла Фернандес 2:0 (6:4, 6:2)

У 1/16 фіналу суперницею Марти Костюк була 26-та ракетка світу Лейла Фернандес з Канади. Це була перша очна зустріч тенісисток в одиночному розряді, пише 24 Канал.

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Як зіграла Костюк проти Фернандес

Суперниці поруч знаходяться у світовому рейтингу WTA (26 та 27 місця), а тому очікувався рівний матч.

На початку першої партії перевагою володіла українка, яка повела в рахунку після чотирьох геймів – 3:1. Однак канадка зуміла відігратися та вийти вперед, взявши три поспіль гейми. Це не вибило з колії 22-річну киянку, яка на дев'ятому геймі взяла подачу, а в наступному закрила сет – 6:4.

У другій партії повною перевагою володіла друга ракетка України. Костюк виграла сет з рахунком 6:2, віддавши сіяній канадці лише два гейми.

Марта Костюк виграє матч у Лейли Фернандес: дивіться відео

Для перемоги над Фернандес Марті вистачило 1 години 35 хвилин. Українська тенісистка здійснила п'ять подач навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки.

Марта Костюк оновила особистий рекорд виступів на турнірі в Римі. Українка вперше у своїй кар'єрі гратиме в четвертому колі.

У 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння між білорускою Аріною Сабалєнко та американкою Софією Кенін.

Нагадаємо, що днем раніше в 1/8 фіналу вийшла Еліна Світоліна. Перша ракетка України у напруженому матчі перемогла американку Хейлі Баптист.