На Открытом чемпионате США состоялись матчи стадии 1/8 финала в одиночном женском разряде. В одном из них поединок провела украинка Марта Костюк.

Соперницей Марты Костюк была представительница Чехии Каролина Мухова, которая занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Это была первая встреча теннисисток на корте, пишет 24 Канал.

Как сыграла Костюк в 1/8 финала US Open?

На старте первого сета титулованная чешка создала солидный гандикап после трех выигранных геймов. Марта пыталась догнать соперницу, но в итоге проиграла партию – 3:6.

Во втором сете украинка попыталась переломить ход встречи. Костюк повела в счете после четырех геймов – 3:1. И все же Мухова сумела сравнять счет в партии. Судьба сета решилась на тай-брейке, который с разгромным счетом выиграла Костюк – 7:0.

Обладательница путевки в четвертьфинал определилась в третьей партии. Чешка уверенно переиграла Костюк 6:3 и завершила матч в свою пользу.

Марта Костюк – Каролина Мухова 1:2 (3:6, 7:6, 3:6)

Украинская теннисистка не сумела впервые в карьере выйти в четвертьфинал US Open, завершив одиночный турнир на стадии 1/8.

Однако выступления в парном разряде еще не завершены для украинки. В ночь на 2 сентября Марта в дуэте с румынкой Еленой Габриэлой Русе сыграет против тандема в составе "нейтральной" Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизы Мертенс.

Результаты Костюк на US Open-2026