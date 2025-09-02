Зупинилася за крок до чвертьфіналу: Костюк програла Муховій у 1/8 US Open-2025
- Марта Костюк програла Кароліні Муховій у 1/8 фіналу US Open-2025 з рахунком 1:2 (3:6, 7:6, 3:6).
- Костюк все ще продовжує виступи в парному розряді з Єленою Габріелою Русе.
- На шляху до 1/8 фіналу Марта здолала Кеті Бултер, Зейнеп Сонмез та Діан Паррі.
На Відкритому чемпіонаті США відбулися матчі стадії 1/8 фіналу в одиночному жіночому розряді. В одному з них поєдинок провела українка Марта Костюк.
Суперницею Марти Костюк була представниця Чехії Кароліна Мухова, яка займає 13-й рядок у світовому рейтингу WTA. Це була перша зустріч тенісисток на корті, пише 24 Канал.
Як зіграла Костюк у 1/8 фіналу US Open?
На старті першого сету титулована чешка створила солідний гандикап після трьох виграних геймів. Марта намагалася наздогнати суперницю, але зрештою програла партію – 3:6.
У другому сеті українка спробувала переломити хід зустрічі. Костюк повела в рахунку після чотирьох геймів – 3:1. Та все ж Мухова зуміла зрівняти рахунок у партії. Доля сету вирішилася на тай-брейку, який з розгромним рахунком виграла Костюк – 7:0.
Володарка путівки до чвертьфіналу визначилася у третій партії. Чешка впевнено переграла Костюк 6:3 та завершила матч на свою користь.
Марта Костюк – Кароліна Мухова 1:2 (3:6, 7:6, 3:6)
Українська тенісистка не зуміла вперше у кар'єрі вийти до чвертьфіналу US Open, завершивши одиночний турнір на стадії 1/8.
Проте виступи в парному розряді ще не завершені для українки. У ніч на 2 вересня Марта в дуеті з румункою Єленою Габріелою Русе зіграє проти тандему у складі "нейтральної" Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізи Мертенс.
Результати Костюк на US Open-2026
- У першому матчі на турнірі Костюк перемогла британку Кеті Бултер, за підсумком двох сетів (6:4, 6:4).
- Наступною суперницею Марти стала туркеня Зейнеп Сонмез. Зустріч другого раунду завершився перемогою українки у трьох сетах (7:5, 6:7, 6:3).
- У третьому колі Костюк протистояла французькій тенісистці Діан Паррі, яку здолала в трьох сетах (3:6, 6:4, 6:2).
- Нарешті у рекордному для себе четвертому раунді Марта поступилася Кароліні Муховій.