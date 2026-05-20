Главный тренер Динамо ответил, уйдет ли в отставку
- Главный тренер Динамо Игорь Костюк готов взять на себя ответственность и покинуть пост в случае поражения в финале Кубка Украины против Чернигова.
- Победа в Кубке Украины даст Динамо право на участие в квалификации Лиги Европы, тогда как поражение может оставить клуб без международных выступлений в сезоне 2026/27.
Главный тренер киевского Динамо высказался о своем будущем. Специалист заявил о готовности к ответственности в случае неудачи в важном для его команды матче.
Во вторник, 19 мая, состоялась медиа-встреча представителей команд финалисток Кубка Украины. Во время мероприятия довольно острый вопрос задали главному тренеру Динамо Игорю Костюку, передает аккаунт "Третий Тайм" в соцсети Threads.
Наставника Динамо Игоря Костюка спросили о том, готов ли он взять на себя ответственность и покинуть пост главного тренера столичного клуба в случае поражения от Чернигова в финале Кубка Украины 2025/26,
Тренер всегда несет ответственность за результат. Посмотрим завтра после игры – когда будет результат, тогда будем решать будущее,
– сказал Игорь Костюк.
Отметим, что Динамо сейчас находится вне еврокубковой зоны в национальном первенстве. За тур до завершения розыгрыша УПЛ киевляне идут четвертыми и отстают от третьего в таблице Полесья на два очка.
Игорь Костюк стал главным тренером Динамо 17 декабря 2025 года. Об этом сообщает статистический портал Transfermarkt.
Что даст победа в Кубке Украины?
Сезон 2025/26 Украина завершила на 23 месте в таблице коэффициентов УЕФА. Такое положение в рейтинге дает право победителю национального Кубка представлять государство в квалификации Лиги Европы.
Победитель финального матча, который состоится на "Арене-Львов" 20 мая в 18.00, начнет свой путь в еврокубке с первого раунда квалификации.
В случае проигрыша столичный клуб может остаться без участия в международных соревнованиях на сезон 2026/27.
Что дальше ожидает Динамо?
- Добавим, что в последнем туре УПЛ Динамо примет Кудривку. Этот понедельник начнется в воскресенье, 24 мая. Стартовый свисток в поединке запланирован на 13.00 по киевскому времени.
- Впоследствии четверо футболистов "бело-синей" команды присоединятся к лагерю национальной команды для подготовки к товарищеским матчам против Польши (31 мая) и Дании (7 июня). Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
- В случае победы в финале Кубка Динамо начнет свой еврокубковый путь в июле. Жеребьевка первого раунда отбора состоится 16 июня, а сами матчи этого этапа соревнования – 9-16 июля.