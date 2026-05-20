20 мая, 11:27
Главный тренер Динамо ответил, уйдет ли в отставку

Александр Щербатых
Основные тезисы
  • Главный тренер Динамо Игорь Костюк готов взять на себя ответственность и покинуть пост в случае поражения в финале Кубка Украины против Чернигова.
  • Победа в Кубке Украины даст Динамо право на участие в квалификации Лиги Европы, тогда как поражение может оставить клуб без международных выступлений в сезоне 2026/27.

Главный тренер киевского Динамо высказался о своем будущем. Специалист заявил о готовности к ответственности в случае неудачи в важном для его команды матче.

Во вторник, 19 мая, состоялась медиа-встреча представителей команд финалисток Кубка Украины. Во время мероприятия довольно острый вопрос задали главному тренеру Динамо Игорю Костюку, передает аккаунт "Третий Тайм" в соцсети Threads.

Наставника Динамо Игоря Костюка спросили о том, готов ли он взять на себя ответственность и покинуть пост главного тренера столичного клуба в случае поражения от Чернигова в финале Кубка Украины 2025/26,

Тренер всегда несет ответственность за результат. Посмотрим завтра после игры – когда будет результат, тогда будем решать будущее, 
– сказал Игорь Костюк.

Отметим, что Динамо сейчас находится вне еврокубковой зоны в национальном первенстве. За тур до завершения розыгрыша УПЛ киевляне идут четвертыми и отстают от третьего в таблице Полесья на два очка.

Игорь Костюк стал главным тренером Динамо 17 декабря 2025 года. Об этом сообщает статистический портал Transfermarkt.

Что даст победа в Кубке Украины?

Сезон 2025/26 Украина завершила на 23 месте в таблице коэффициентов УЕФА. Такое положение в рейтинге дает право победителю национального Кубка представлять государство в квалификации Лиги Европы.

Победитель финального матча, который состоится на "Арене-Львов" 20 мая в 18.00, начнет свой путь в еврокубке с первого раунда квалификации.

В случае проигрыша столичный клуб может остаться без участия в международных соревнованиях на сезон 2026/27.

Что дальше ожидает Динамо?

  • Добавим, что в последнем туре УПЛ Динамо примет Кудривку. Этот понедельник начнется в воскресенье, 24 мая. Стартовый свисток в поединке запланирован на 13.00 по киевскому времени.
  • Впоследствии четверо футболистов "бело-синей" команды присоединятся к лагерю национальной команды для подготовки к товарищеским матчам против Польши (31 мая) и Дании (7 июня). Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
  • В случае победы в финале Кубка Динамо начнет свой еврокубковый путь в июле. Жеребьевка первого раунда отбора состоится 16 июня, а сами матчи этого этапа соревнования – 9-16 июля.

