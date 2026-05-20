Главный тренер Динамо ответил, уйдет ли в отставку

Главный тренер киевского Динамо высказался о своем будущем. Специалист заявил о готовности к ответственности в случае неудачи в важном для его команды матче.

Во вторник, 19 мая, состоялась медиа-встреча представителей команд финалисток Кубка Украины. Во время мероприятия довольно острый вопрос задали главному тренеру Динамо Игорю Костюку, передает аккаунт "Третий Тайм" в соцсети Threads.

К теме Динамо и ФК Чернигов впервые сыграют между собой в финале Кубка Украины

Наставника Динамо Игоря Костюка спросили о том, готов ли он взять на себя ответственность и покинуть пост главного тренера столичного клуба в случае поражения от Чернигова в финале Кубка Украины 2025/26,

Тренер всегда несет ответственность за результат. Посмотрим завтра после игры – когда будет результат, тогда будем решать будущее,

– сказал Игорь Костюк.

Отметим, что Динамо сейчас находится вне еврокубковой зоны в национальном первенстве. За тур до завершения розыгрыша УПЛ киевляне идут четвертыми и отстают от третьего в таблице Полесья на два очка.

Игорь Костюк стал главным тренером Динамо 17 декабря 2025 года. Об этом сообщает статистический портал Transfermarkt.

Что даст победа в Кубке Украины?

Сезон 2025/26 Украина завершила на 23 месте в таблице коэффициентов УЕФА. Такое положение в рейтинге дает право победителю национального Кубка представлять государство в квалификации Лиги Европы.

Победитель финального матча, который состоится на "Арене-Львов" 20 мая в 18.00, начнет свой путь в еврокубке с первого раунда квалификации.

В случае проигрыша столичный клуб может остаться без участия в международных соревнованиях на сезон 2026/27.

Что дальше ожидает Динамо?