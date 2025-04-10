Костюк и Свитолина зажгли в тиктоке накануне матчей Кубка Билли Джин Кинг
- Элина Свитолина и Марта Костюк приняли участие в веселом медиадне перед матчами Кубка Билли Джин Кинг, выполняя задания для тиктока.
- Сборная Украины по теннису проведет квалификационные матчи против Польши и Швейцарии в польском Радоме 11 и 12 апреля.
Сборная Украины по теннису вместе с командами Польши и Швейцарии примет участие в квалификации турнира Билли Джин Кинг. Накануне ответственных матчей организаторы провели веселый медиадень.
Звезды украинского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк приняли участие в медиадне посвященном матчам Кубка Билли Джин Кинг. Наши теннисистки выполнили задания, которые принесли удовольствие участницам и зрителям, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Billie Jean King Cup.
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Украинские теннисистки стали звездами тиктока
Во время одного из заданий теннисистки дуэтом должны были выполнить рисунок. При этом одна из участниц рисовала, но не видела сам рисунок. А другая теннисистка видела произведение своей партнерши, но могла помочь только подсказками.
Свитолина и Костюк выполняют квест / фото Billie Jean King Cup
Кроме того, наши спортсменки записали несколько забавных видео для тиктока.
В квесте с петушком, который ориентировался на голос, теннисистки громко кричали, когда ему угрожала опасность "утонуть". К сожалению, на седьмой секунде птичку не удалось спасти.
Свитолина и Костюк спасают петушка: смотрите видео
Во втором видео теннисистки должны были отгадать, под каким стаканчиком находится мячик. Украинки прошли два испытания, но на третьем ошиблись.
Украинки угадывают, где мячик: смотрите видео
Свитолина и Костюк прекрасно провели время и с хорошим настроением готовятся к ответственным матчам.
Напомним, что сборная Украины проведет матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг в польском Радоме против Польши и Швейцарии. Поединки состоятся 11 и 12 апреля соответственно.
За "сине-желтых" сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.