Карма должна их догнать, – Захарова обвинила тренера Ковтуна в предательстве Украины

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова прокомментировала резонансную историю со сменой гражданства Ильи Ковтуна и Ирины Горбачевой. Она сообщила новые детали скандала.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на смену гражданства. Уже со следующего года гимнаст будет выступать под флагом Хорватии, пишет 24 Канал.

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Захарова: Тренер Ковтуна – предательница

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, которая отвечает за мужскую спортивную гимнастику, обвинила тренера Ирину Горбачеву в измене Украине. Об этом она рассказала в комментарии для Sport-express.ua.

"Для меня это не стало неожиданностью. Могу сказать одно. Тренер Ковтуна – предательница. Смена гражданства была спланированной. Я так думаю, что они готовились к этому заранее, еще до Олимпийских игр. Они прекрасно понимали, что до Олимпиады этого делать нельзя, и целенаправленно все планировали. Мы это знали и понимали. Ковтуна вырастила Украина, вложила в него немалые деньги. Последние три года перед Олимпиадой они сидели в Хорватии, и наше государство потратило на них 15 млн гривен", – рассказала Захарова.

Ковтуна и его тренера ожидают санкции

Она отметила, что перед новым годом с Ириной Горбачевой разговаривали в Федерации, НОК Украины и Министерстве молодежи и спорта. Ковтуна даже включили в состав сборной на 2025 год. Президент НОК Вадим Гутцайт сообщил, что договорился с Горбачевой. Однако в итоге все оказалось бесполезным.

По словам Захаровой, сейчас Федерация планирует принять санкции к гимнасту и его тренеру.

"Украинская федерация сейчас об этом думает, и мы будем принимать меры. Украина в трудные времена потратила много денег на гимнаста и его тренера, которые сейчас перешли под флаг другого государства. Ни на одного гимнаста сборной не было потрачено столько денег, сколько на Ковтуна. Международная общественность не очень хорошо воспринимает такие действия спортсменов. Я не думаю, что в будущем на Ковтуна и его тренерку ждет большая эйфория. Как Бог распорядится, так оно и будет. Думаю, карма должна их догнать", – отметила Захарова.

Конфликт между тренером Ковтуна и федерацией

Напомним, что Ирина Горбачева обвиняла руководство федерации в коррупции. В частности у тренера был конфликт со Стеллой Захаровой.

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский сообщил, что Ирина Горбачева планировала стать вице-президентом организации, заменив на этом посту Стеллу Захарову.



Напомним, что Илья Ковтун на Олимпийских играх-2024 завоевал серебряную награду для Украины. За такое достижение государство выплатило спортсмену 100 тысяч долларов (4,09 миллиона гривен). Личный тренер гимнаста тоже получила вознаграждение. Однако после выступления в Париже Ковтун даже не приехал в Украину.