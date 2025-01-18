Участник Олимпийских игр-2016 в составе команды Азербайджана Петр Пахнюк прокомментировал решение Ильи Ковтуна сменить гражданство. Своими мыслями спортсмен поделился на странице в инстаграме, пишет 24 Канал.

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Пахнюк: Типичные последствия действий главного тренера

Чемпион Европы-2020 обвинил главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского в потере Ковтуна.

"Типичные последствия действий главного тренера Сартинского, не удивлен.

Успеха нашим спортсменам и их тренерам с новыми начинаниями, вас всегда ждут дома", – написал Пахнюк.

Справка. Украинский гимнаст Петр Пахнюк в мае 2014 года сменил гражданство и начал выступать за сборную Азербайджана. Самым большим достижением спортсмена была "бронза" на Европейских играх-2015 в Баку. В начале 2017 года Пахнюк восстановил гражданство Украины.

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