Учасник Олімпійських ігор-2016 у складі команди Азербайджану Петро Пахнюк прокоментував рішення Іллі Ковтуна змінити громадянство. Своїми думками спортсмен поділився на сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Пахнюк: Типові наслідки дій головного тренера

Чемпіон Європи-2020 звинуватив головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського у втраті Ковтуна.

"Типові наслідки дій головного тренера Сартинського, не здивований.

Успіху нашим спортсменам і їхнім тренерам з новими починаннями, вас завжди чекають вдома", – написав Пахнюк.

Довідка. Український гімнаст Петро Пахнюк у травні 2014 року змінив громадянство та почав виступати за збірну Азербайджану. Найбільшим досягненням спортсмена була "бронза" на Європейських іграх-2015 у Баку. На початку 2017 року Пахнюк відновив громадянство України.

Чому Ковтун вирішив залишити Україну