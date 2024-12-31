Міністерство молоді та спорту України затвердило склад збірної зі спортивної гімнастики на 2025 рік. До основи команди потрапив Ілля Ковтун, пише 24 Канал з посиланням на сайт відомства.

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Бунтівний гімнаст потрапив до складу збірної України

Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова на початку грудня повідомили про бажання змінити спортивне громадянство. Серед причин, які підштовхнули їх на такий крок, вони називали корупцію у федерації. Спортсмен та фахівчиня мали конфлікт з віцепрезиденткою Стеллою Захаровою.

Президент НОК України Вадим Гутцайт та очільник Мінспорту Матвій БІдний намагалися переконати Ковтуна та Горбачову не приймати запрошення Хорватії.

Фінальне рішення гімнаст повинен був оголосити наприкінці року. Проте досі жодних заяв не було.

Довідка. Ілля Ковтун у 2024 розі здобув срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі. На рахунку спортсмена три "золота" на чемпіонаті Європи-2024 в італійському Ріміні, здобуті на паралельних брусах, поперечині та командних змаганнях.

Наприкінці травня 2025 року відбудеться індивідуальний чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. На ньому у складі збірної України повинен виступити Ковтун.

Зазначимо, що до списку збірної потрапив 19-річний Радомир Стельмах. Спортсмен виграв командне золото чемпіонату Європи та виступав на Олімпіаді-2024. У попередніх списках на наступний обидва гімнасти були відсутні.