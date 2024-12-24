На початку грудня з'явилася інформація про можливу зміну спортивного громадянства Іллею Ковтуном. Президент НОК Вадим Гутцайт розповів, чи вдалося вмовити гімнаста залишитися в українській збірній, пише 24 Канал з посиланням на Sport-Express.ua.

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Гутцайт: Рішення прийматиме сам спортсмен

Очільник НОК України нагадав, що востаннє спортивне громадянство змінив борець Семен Новіков. На Іграх у Парижі-2024 він під прапором Болгарії здобув золоту нагороду. Тож у ситуації з Ковтуном Україна може втратити претендента на медалі на наступній Олімпіаді.

"Щодо Ковтуна, то я особисто зустрічався з тренером Іллі, Іриною Горбачовою. У нас була дуже продуктивна розмова. Ми спілкувалися по-дружньому, з повагою один до одного. Запропонували всі умови та всі можливості, щоб Ілля залишився і тренувався на батьківщині.

Тому я вірю, що він все ж виступатиме за Україну. Але рішення зараз прийматиме сам спортсмен зі своїм тренером", – розповів Гутцайт.

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