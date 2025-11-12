"Не хочет общаться на равных": Козловский наехал на экс-игрока сборной Украины Романа Зозулю

Бывший футболист Святослав Козловский негативно высказался об экс-игроке сборной Украины Романе Зозузле. Сын Григория Козловского, который является владельцем клуба Рух, обвинил Зозулю в высокомерии.

Козловский-младший отметил, что ему не понравилось отношение экс-игрока Динамо и Днепра. Он высказался о Зозуле в интервью изданию Спортивка, сообщает 24 Канал

Что произошло между Козловским и Зозулей?

Экс-игрок "желто-черных" считает Зозулю высокомерным. Козловский-младший заявил, что не желает с ним сотрудничать из-за этого.

Не хочу я точно сотрудничать с Романом Зозулей. С этим человеком мы не сошлись характерами. Что случилось? Да ничего. Просто я вижу высокомерие. Наблюдается, что он не хочет общаться на равных. Будто, что он Зозуля – великий футболист, а кто я такой? Такое отношение ко мне. С такими людьми не хочу ничего иметь,

– рассказывает Святослав.

Сейчас Зозуля имеет свою агентскую компанию "Talented Birds", которую он основал вместе с Евгением Коноплянкой. К слову, сам Евгений недавно в интервью ТРЕНДЕЦ рассказывал много интересных деталей о завершении карьеры.

Козловский же не намерен становиться агентом. По его мнению, это потребует больших средств, однако сам Святослав не исключает возможную работу в одном из агентств.

На агентство нужны деньги, которые отец, конечно, мне не даст. Нужно иметь определенный капитал, а у меня его нет и не будет. Относительно конкуренции ProStar и еще кем-то ... Я наоборот в хороших отношениях с украинскими агентами. Я бы с ними сотрудничал, поскольку не имею своего капитала,

– говорит Козловский-младший.

Справка. Отметим, что Зозуля официально не объявлял о завершении карьеры, но фактически уже два года остается без клуба. Роман проживает в Испании, но активно помогает ВСУ и занимается волонтерской деятельностью.

Что известно о Романе Зозуле?