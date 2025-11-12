Козловский-младший отметил, что ему не понравилось отношение экс-игрока Динамо и Днепра. Он высказался о Зозуле в интервью изданию Спортивка, сообщает 24 Канал
Что произошло между Козловским и Зозулей?
Экс-игрок "желто-черных" считает Зозулю высокомерным. Козловский-младший заявил, что не желает с ним сотрудничать из-за этого.
Не хочу я точно сотрудничать с Романом Зозулей. С этим человеком мы не сошлись характерами. Что случилось? Да ничего. Просто я вижу высокомерие. Наблюдается, что он не хочет общаться на равных. Будто, что он Зозуля – великий футболист, а кто я такой? Такое отношение ко мне. С такими людьми не хочу ничего иметь,
– рассказывает Святослав.
Сейчас Зозуля имеет свою агентскую компанию "Talented Birds", которую он основал вместе с Евгением Коноплянкой. К слову, сам Евгений недавно в интервью ТРЕНДЕЦ рассказывал много интересных деталей о завершении карьеры.
Козловский же не намерен становиться агентом. По его мнению, это потребует больших средств, однако сам Святослав не исключает возможную работу в одном из агентств.
На агентство нужны деньги, которые отец, конечно, мне не даст. Нужно иметь определенный капитал, а у меня его нет и не будет. Относительно конкуренции ProStar и еще кем-то ... Я наоборот в хороших отношениях с украинскими агентами. Я бы с ними сотрудничал, поскольку не имею своего капитала,
– говорит Козловский-младший.
Справка. Отметим, что Зозуля официально не объявлял о завершении карьеры, но фактически уже два года остается без клуба. Роман проживает в Испании, но активно помогает ВСУ и занимается волонтерской деятельностью.
Что известно о Романе Зозуле?
- Роман является воспитанником Динамо, однако заиграть в киевском клубе так и не смог. Позже форвард поиграл за Днепр, Бетис, Альбасете, Фуэнлабраду и Райо Махадаонда.
- Наиболее успешным этапом Романа стало выступление в Днепре. В 126 играх форвард забил 33 гола и отдал 29 ассистов.
- В 2015 году игрок помог команде Мирона Маркевича дойти до финала Лиги Европы, а за год до этого команда выиграла серебряные награды УПЛ.
- В 2017 году Зозуля перешел в аренду в Райо Вальекано, однако не сыграл за команду ни матча. Причиной стали протесты фанатов клуба против гражданской позиции Романа.
- Футболиста обвиняли в фашизме и нацизме из-за того, что он носил футболку с гербом Украины. В итоге форвард покинул мадридскую команду.
- Кроме того, Роман отыграл 33 матча за сборную Украины, оформив четыре гола. Среди них был и гол Франции в памятном победном матче Франции нашей команды в 2013 году (2:0).