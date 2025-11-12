Не дуже позитивної думки про Романа дотримується син власника львівського Руху Святослав Козловський. Про це він розповів в інтерв'ю видання Спортивка, повідомляє 24 Канал.

До теми "Завжди крутить носом": син власника Руха жорстко наїхав на екстренера збірної України Маркевича

Що сталось між Козловським та Зозулею?

Ексгравець "жовто-чорних" вважає Зозулю зарозумілим. Козловський-молодший заявив, що не бажає із ним співпрацювати через це.

Не хочу я точно співпрацювати з Романом Зозулею. З цією людиною ми не зійшлися характерами. Що сталося? Та нічого. Просто я бачу зарозумілість. Спостерігається, що він не хоче спілкуватися на рівних. Ніби, що він Зозуля – великий футболіст, а хто я такий? Таке ставлення до мене. З такими людьми не хочу нічого мати,

– розповідає Святослав.

Зараз Зозуля має свою агентську компанію "Talented Birds", яку він заснував разом із Євгеном Коноплянкою. До слова, сам Євген нещодавно в інтерв'ю ТРЕНДЕЦЬ розповідав багато цікавих деталей про завершення кар'єри.

Козловський же не має наміру ставати агентом. На його думку, це потребуватиме великих коштів, проте сам Святослав не виключає можливу роботу в одній із агенцій.

На агенцію потрібні гроші, які батько, звичайно, мені не дасть. Потрібно мати певний капітал, а в мене його немає і не буде. Щодо конкуренції ProStar та ще кимось… Я навпаки в хороших стосунках з українськими агентами. Я би з ними співпрацював, оскільки не маю свого капіталу,

– каже Козловський-молодший.

Відзначимо, що Зозуля офіційно не оголошував про завершення кар'єри, але фактично вже два роки залишається без клубу. Роман проживає в Іспанії, але активно допомагає ЗСУ та займається волонтерською діяльністю.

Що відомо про Романа Зозулю?