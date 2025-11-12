Не дуже позитивної думки про Романа дотримується син власника львівського Руху Святослав Козловський. Про це він розповів в інтерв'ю видання Спортивка, повідомляє 24 Канал.
До теми "Завжди крутить носом": син власника Руха жорстко наїхав на екстренера збірної України Маркевича
Що сталось між Козловським та Зозулею?
Ексгравець "жовто-чорних" вважає Зозулю зарозумілим. Козловський-молодший заявив, що не бажає із ним співпрацювати через це.
Не хочу я точно співпрацювати з Романом Зозулею. З цією людиною ми не зійшлися характерами. Що сталося? Та нічого. Просто я бачу зарозумілість. Спостерігається, що він не хоче спілкуватися на рівних. Ніби, що він Зозуля – великий футболіст, а хто я такий? Таке ставлення до мене. З такими людьми не хочу нічого мати,
– розповідає Святослав.
Зараз Зозуля має свою агентську компанію "Talented Birds", яку він заснував разом із Євгеном Коноплянкою. До слова, сам Євген нещодавно в інтерв'ю ТРЕНДЕЦЬ розповідав багато цікавих деталей про завершення кар'єри.
Козловський же не має наміру ставати агентом. На його думку, це потребуватиме великих коштів, проте сам Святослав не виключає можливу роботу в одній із агенцій.
На агенцію потрібні гроші, які батько, звичайно, мені не дасть. Потрібно мати певний капітал, а в мене його немає і не буде. Щодо конкуренції ProStar та ще кимось… Я навпаки в хороших стосунках з українськими агентами. Я би з ними співпрацював, оскільки не маю свого капіталу,
– каже Козловський-молодший.
Відзначимо, що Зозуля офіційно не оголошував про завершення кар'єри, але фактично вже два роки залишається без клубу. Роман проживає в Іспанії, але активно допомагає ЗСУ та займається волонтерською діяльністю.
Що відомо про Романа Зозулю?
- Роман є вихованцем Динамо, проте заграти у київському клубі так і не зміг. Пізніше форвард пограв за Дніпро, Бетіс, Альбасете, Фуенлабраду та Райо Махадаонда.
- Найбільш успішним етапом Романа став виступ у Дніпрі. У 126 іграх форвард забив 33 голи та віддав 29 асистів.
- У 2015 році гравець допоміг команді Мирона Маркевича дійти до фіналу Ліги Європи, а за рік до цього команда виграла срібні нагороди УПЛ.
- У 2017 році Зозуля перейшов в оренду в Райо Вальєкано, однак не зіграв за команду ані матчу. Причиною стали протести фанатів клубу проти громадянської позиції Романа.
- Футболіста звинувачували у фашизмі та нацизмі через те, що він носив футболку із гербом України. У підсумку форвард залишив мадридську команду.
- Крім того, Роман відіграв 33 матчі за збірну України, оформивши чотири голи. Серед них був і гол Франції у пам'ятному переможному матчі нашої команди у 2013 році (2:0).