"Все спортсмены имеют право выступать на Олимпиаде": в Кремле отреагировали на бойкот украинцев

Представитель Кремля Песков раскритиковал решение украинских чиновников пропустить официальные события Паралимпиады 2026. Он упомянул о необходимости аполитичности в спорте.

Представитель Путина Дмитрий Песков обвинил украинское спортивное руководство в политизации спорта из-за бойкота церемонии открытия и официальных мероприятий Паралимпиады. По его мнению, все имеют право участвовать со своими флагами. Об этом сообщают росСМИ.

Что еще придумал Песков?

Он заявил, что руководство России не соглашается с решением украинских чиновников бойкотировать Игры и отметил, что спорт не должен становиться жертвой политики.

Наша позиция хорошо известна. Мы считаем, что, в целом, спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики. Здесь мы, конечно, видим де-факто слова украинских представителей, представителей киевского режима, в которых говорится о совершенно противоположном. Мы категорически с этим не согласны,

– сообщил российский пропагандист.

Он также подчеркнул право государств выступать на международных соревнованиях, в частности Олимпиаде, и даже со своими флагами, несмотря на военные преступления стран и другие внешние противоправные действия.

Мы считаем, что все спортсмены, и олимпийцы, и паралимпийцы должны быть в праве свободно выступать на международных соревнованиях, тем более, на Олимпиаде и Паралимпиаде под флагами своих стран. Это именно спортивные соревнования, а не политические гонки,

– подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что министр Украины по вопросам молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что украинские чиновники будут игнорировать церемонию открытия и официальные события Паралимпиады 2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с собственной символикой.

Откажутся ли украинские спортсмены участвовать в Паралимпиаде 2026?

Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич сообщил, что несмотря на допуск представителей страны-агрессора к Паралимпийским играм украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, чтобы прославить Украину на международной арене.

Если мы не поедем, это будет означать позволить Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами, над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет!

– сообщил Сушкевич.

Состав украинской делегации пока не объявлен. Зато Россию представят шесть спортсменов, а Беларусь – четыре. Зимние Паралимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Что известно о паралимпийской сборной Украины?