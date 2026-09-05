Главное условие бывшего игрока "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса": две крупнейшие звезды мирового футбола XXI века должны сыграть за одну команду, пишет 24 Канал.

Прощальный матч Карлоса Тевеса

42-летний Тевес повесил бутсы на гвоздь еще летом 2022 года. Но четыре года спустя он понял, что не попрощался с любимой игрой так, как хотел бы – поэтому договорился со своим родным клубом "Бока Хуниорс" о том, что на стадионе аргентинского гранда в декабре состоится его прощальный матч в честь завершения карьеры.

Тевес обладает уникальным статусом футболиста, который играл в одной команде с обоими титанами современности – с Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" и с Лионелем Месси в сборной Аргентины. Поэтому он уже пригласил обоих принять участие в своем прощальном матче. К тому же он подчеркнул, что хочет видеть их в одной команде.

Для 41-летнего Роналду и 39-летнего Месси это может стать первым случаем за все годы их доминирования в футболе, когда они наденут одинаковые футболки и вместе выйдут на поле.

Что еще пригласил Тевес

Компания у Карлоса Тевеса соберется поистине уникальная: помимо Месси и Роналду, бывший нападающий также направил приглашения на свой прощальный матч вратарям Эдвину ван дер Сару и Джанлуиджи Буффону, защитникам Неманье Видичу, Рио Фердинанду, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, полузащитникам Андреа Пирло, Полу Скоулзу, Хуану Роману Рикельме и нападающему Вейну Руни.