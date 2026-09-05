Головна умова ексгравця Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентуса – дві найбільші зірки світового футболу XXI століття мають зіграти за одну команду, пише 24 Канал.

Прощальний матч Карлоса Тевеса

42-річний Тевес повісив бутси на цвях ще влітку 2022 року. Але чотири роки потому він зрозумів, що не попрощався з улюбленою грою так, як хотів би – тому домовився з рідною Бока Хуніорс про те, що на стадіоні аргентинського гранда у грудні відбудеться його матч-подяка за кар'єру.

Тевес має унікальний статус футболіста, який грав в одній команді з обома титанами сучасності – з Кріштіану Роналду у Ман Юнайтед і з Ліонелем Мессі у збірній Аргентини. Тож обох він вже запросив взяти участь у своєму прощальному матчі. До того ж, наголосив, що хоче бачити їх в одній команді.

Для 41-річного Роналду і 39-річного Мессі це може бути перший раз за усі роки домінування у футболі, коли вони вдягнуть однакові футболки і разом вийдуть на поле.

Кого ще запросив Тевес

Компанія у Карлоса Тевеса збереться справді унікальна: окрім Мессі та Роналду, колишній форвард також надіслав запрошення на свій прощальний матч голкіперам Едвіну ван дер Сару та Джанлуїджі Буффону, захисникам Неманьї Відічу, Ріо Фердінанду, Леонардо Бонуччі та Джорджо К'єлліні, хавбекам Андреа Пірло, Полу Скоулзу, Хуану Роману Рікельме і нападнику Вейну Руні.