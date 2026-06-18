Матч первого тура группового этапа чемпионата мира завершился неожиданной ничьей со счётом 1:1. Футболист "Лилля" высказался о сомнительном влиянии 41-летнего Роналду на игру своей сборной, сообщает Eurosport.

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Что сказал игрок ДР Конго о Роналду?

Опорный полузащитник национальной сборной конголезцев Нгалаель Мукау после завершения сенсационного матча откровенно поделился впечатлениями от противостояния с легендарным португальским нападающим. Футболист искренне признался, что его сборная даже не разрабатывала специальной оборонительной тактики для индивидуального сдерживания звездного капитана европейцев на поле.

Честно говоря, плана против Роналду фактически не было, поскольку мы знаем, что он уже не тот, что раньше. Теперь он немного старше. Но он остаётся одним из величайших игроков в истории, поэтому я испытываю к нему огромное уважение,

– сказал Мукау.

Десять матчей без голов

Для самого португальского нападающего этот поединок стал очередным громким разочарованием на международной арене. Криштиану провёл на поле весь матч от первой до последней минуты, но вновь покинул газон без забитого мяча или голевой передачи. Футбольные аналитики сразу подсчитали, что безголевая серия капитана португальцев продолжается уже десять матчей подряд на чемпионатах мира и Европы.

После финального свистка Роналду попытался подбодрить партнеров и призвал команду немедленно забыть о неудаче и сосредоточиться на следующих матчах группового этапа. В то же время в медиапространстве традиционно разгорелся эмоциональный скандал. Родная сестра футболиста публично выступила в его защиту, безапелляционно обвинив всю национальную сборную Португалии в провальном результате и слабой игре.

Шанс реабилитироваться перед болельщиками у португальцев появится 23 июня в 20:00. Тогда они сыграют следующий матч на ЧМ — против Узбекистана.