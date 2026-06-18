Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, отреагировала на неудачное выступление национальной сборной. Она выразила своё недовольство в инстаграм-сторис, однако впоследствии удалила свой пост.
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Что написала Авейру об игре Португалии?
Авейру подвергла разгромной критике игру всей команды, отметив, что футболисты полностью провалили матч.
Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи и проводить контратаки. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош,
– написала сестра Роналду.
Инстаграм-сторис сестры Роналду / Фото: скриншот из Инстаграм
Почему матч Португалии с ДР Конго вызвал такую реакцию?
Сборная ДР Конго впервые с 1974 года (тогда страна ещё называлась Заир) пробилась на чемпионат мира. Гол Йоана Висси в конце первого тайма стал дебютным забитым мячом и принес первое в истории ДР Конго очко на чемпионатах мира.
Накануне матча главный соперник Роналду, Лионель Месси, отличился хет-триком за Аргентину, тогда как сам Роналду не сумел проявить себя в матче. 41-летний капитан португальцев провёл на поле все 90 минут.
Статистические порталы признали его худшим игроком матча: всего 25 касаний мяча (его личный антирекорд в полных матчах на ЧМ или ЕВРО) и нереализованные стопроцентные голевые моменты.