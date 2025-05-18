Сын Роналду оформил дебютный дубль за сборную Португалии

В Хорватии проходит товарищеский турнир имени Влатка Марковича. В воскресенье, 18 мая, в рамках соревнований между собой встречались сборная Хорватии U-15 и сверстники из Португалии.

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу юных португальцев. Героем встречи стал Криштиану Роналду младший, сообщает 24 канал.

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Первые голы Роналду-младшего за Португалию

Криштиану Роналду-младший отметился дублем в ворота сверстников из Хорватии. Первый гол сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" забил на старте матча.

Роналду-младший открыл счет голам сборной Португалии U-15 на 13-й минуте встречи. Криштиану отпраздновал дебютный забитый мяч в стиле отца.

На 43-й минуте матча Криштиану Роналду-младший забил второй гол за юношескую сборную Португалии U-15. Сын легендарного форварда прекрасно пробил головой в сторону ворот.

Видеообзор матча Хорватия U-15 – Португалия U-15:

Напомним, что Криштиану Роналду-младший выступает в составе детской команды Аль-Насра. Ранее сын легендарного португальца занимался в академии Посуэло, Ювентуса и Реала.

Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии U-15 в матче против Японии U-15. Матч завершился победой португальцев со счетом 4:1.