Сын Роналду оформил дебютный дубль за сборную Португалии
- Криштиану Роналду-младший забил два гола в матче против Хорватии U-15.
- Роналду-младший играет за детскую команду Аль-Насра и ранее был частью академий Посуэло, Ювентуса и Реала.
В Хорватии проходит товарищеский турнир имени Влатка Марковича. В воскресенье, 18 мая, в рамках соревнований между собой встречались сборная Хорватии U-15 и сверстники из Португалии.
Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу юных португальцев. Героем встречи стал Криштиану Роналду младший, сообщает 24 канал.
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Первые голы Роналду-младшего за Португалию
Криштиану Роналду-младший отметился дублем в ворота сверстников из Хорватии. Первый гол сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" забил на старте матча.
Роналду-младший открыл счет голам сборной Португалии U-15 на 13-й минуте встречи. Криштиану отпраздновал дебютный забитый мяч в стиле отца.
На 43-й минуте матча Криштиану Роналду-младший забил второй гол за юношескую сборную Португалии U-15. Сын легендарного форварда прекрасно пробил головой в сторону ворот.
Видеообзор матча Хорватия U-15 – Португалия U-15:
Напомним, что Криштиану Роналду-младший выступает в составе детской команды Аль-Насра. Ранее сын легендарного португальца занимался в академии Посуэло, Ювентуса и Реала.
Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии U-15 в матче против Японии U-15. Матч завершился победой португальцев со счетом 4:1.