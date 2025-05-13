Недавно Криштиану Роналду-младший получил вызов в юношескую сборную Португалии U-15. Дебют сына звездного футболиста не заставил себя ждать, пишет 24 Канал.
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Победный дебют Криштиану-младшего
Во вторник, 13 мая, в рамках турнира памяти Влатко Марковича в Хорватии встретились сборные Португалии и Японии. Роналду джуниор начал игру со скамейки запасных.
На 53-й минуте матча при счете 3:0 в пользу Португалии на поле вышел 14-летний Роналду. В итоге европейские "селесао" одержали победу со счетом 4:1.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду поздравил сына с дебютом.
"Поздравляю с дебютом за Португалию, сынок. Очень горжусь тобой", – написал Роналду в инстаграме.
Дебют Роналду-младшего за Португалию / фото из инстаграма футболиста
Отметим, что Португалия U-15 на турнире в Хорватии сыграет с Грецией (14 мая) и Англией (16 мая). Поэтому Роналду джуниор будет иметь возможность забить первый гол за "селесао" и порадовать своего отца.
Напомним, что Роналду-младший начал заниматься футболом в академии Ювентуса. Затем совершенствовал мастерство в Манчестер Юнайтед. Начиная с января 2023 выступает за саудовский Аль-Наср.