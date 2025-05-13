Нещодавно Кріштіану Роналду-молодший отримав виклик до юнацької збірної Португалії U-15. Дебют сина зіркового футболіста не забарився, пише 24 Канал.

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Переможний дебют Кріштіану-молодшого

У вівторок, 13 травня, в рамках турніру пам'яті Влатко Марковича у Хорватії зустрілися збірні Португалії та Японії. Роналду джуніор розпочав гру з лави запасних.

На 53-й хвилині матчу за рахунку 3:0 на користь Португалії на поле вийшов 14-річний Роналду. У підсумку європейські "селесао" здобули перемогу з рахунком 4:1.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду привітав сина з дебютом.

"Вітаю з дебютом за Португалію, синку. Дуже пишаюся тобою", – написав Роналду в інстаграмі.

Дебют Роналду-молодшого за Португалію / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що Португалія U-15 на турнірі в Хорватії зіграє з Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Тож Роналду джуніор матиме нагоду забити перший гол за "селесао" та потішити свого батька.

Нагадаємо, що Роналду-молодший розпочав займатися футболом в академії Ювентуса. Потім вдосконалював майстерність у Манчестер Юнайтед. Починаючи з січня 2023 виступає за саудівський Аль-Наср.