Умоляют не уходить: в Португалии хотят помирить Роналду с главным тренером сборной

Конфликт между Роналду и Жезушем разгорелся накануне матча Лиги наций против Дании, который португальцы выиграли со счетом 4:2. После этого появились сообщения о возможном завершении 41-летним нападающим карьеры в национальной сборной.

Португальская федерация футбола пытается урегулировать конфликт между звездным игроком и главным тренером. В организации не хотят, чтобы легендарный нападающий завершил выступления за сборную на такой ноте, сообщает A Bola.

Федерация выступила посредником между Роналду и Жезушем

FPF активно вмешалась в ситуацию и стремится найти компромисс между футболистом и главным тренером. Федерация хочет возобновить диалог между сторонами и не допустить, чтобы спор перерос в окончательный разрыв.

Роналду, выступающий за "Аль-Наср", покинул лагерь сборной перед матчем с Данией. Причиной стал конфликт с Жезушем, в частности из-за решения тренера относительно роли нападающего в команде. Тренер не гарантировал капитану места в стартовом составе.

Сообщалось также, что Криштиану может получить дисквалификацию и финансовый штраф. В то же время информация об окончательном решении футболиста завершить международную карьеру пока не получила официального подтверждения.

В Португалии не хотят такого завершения карьеры легенды

Президент федерации Педру Проэнса и другие представители FPF намерены не допустить скандального завершения истории Роналду в сборной.

Федерация учитывает огромное значение Криштиану для португальского футбола. Именно поэтому организация стремится выступить посредником между футболистом и Жезушем и найти решение, которое позволит сохранить стабильность в команде.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии и на протяжении многих лет остается ее главной футбольной звездой. В FPF хотят, чтобы завершение его международной карьеры прошло без публичного конфликта и споров.

Напомним, после потери Роналду португальская сборная уже оказалась в центре значительного общественного резонанса: сообщалось, что около миллиона человек выразили свой протест.