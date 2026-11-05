Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Криштиану Роналду в четверг, 5 ноября, объявил о завершении карьеры в сборной Португалии по футболу.

Об этом он написал в посте на своей странице в инстаграме. Со специальным обращением он обратился ко всем португальцам.

Как Роналду объявил о завершении карьеры

Криштиану Роналду опубликовал видеопост, в котором отметил, что настал день, когда ему пора освободить футболку с номером 7 в сборной Португалии. Он никогда не считал, что она должна принадлежать только ему одному. Однако 23 года он имел честь и нес ответственность носить ее, защищать ее, демонстрировать ее на всех стадионах мира.

Пришло время передать ее будущим поколениям. Это нелегкое решение. Ведь такие решения принимает не только ум, но и сердце. Путь, начавшийся в 2003 году и навсегда изменивший мою жизнь, подходит к концу,

– отметил футболист.

Он добавил, что видел не только матчи, голы, победы, трофеи. Он видел людей, которые на 90 минут становились единым целым по всей Португалии.

Всю свою карьеру я стремился стать лучше. Я хотел достигать новых вершин. В сборной я проводил замечательные дни и вечера. Здесь я одерживал победы, которые никогда не забуду. Здесь были и поражения, которые я тоже помню. Были моменты, когда я ошибался, когда я не мог дать португальцам то, что они хотели. Однако я никогда не сдавался,

– подчеркнул Роналду.

По его словам, за время своей карьеры он понял главное. Голы проходят, кубки остаются в музее, рекорды бьются. Самое главное – это место, которое ты занимаешь в сердцах людей. Он подчеркнул: если его голы заставляли людей гордиться Португалией, значит, все это было не зря.

Стране нужны молодые футболисты, которые мечтают, которые никогда не сдаются и которые хотят достигать того, чего никто еще не смог достичь. Партнерам по команде хочу сказать отдельное спасибо. За все объятия, разговоры, молчание перед выходом на поле, совместные победы и поражения,

– сказал Криштиану.

Как он отметил, для него было честью быть их капитаном. Однако капитан никогда не идет по этому пути в одиночку. В этом ему помогают партнеры. Также Роналду поблагодарил всех тренеров, руководителей, врачей, физиотерапевтов и сотрудников команды, которые работали рядом с ним.

Спасибо моей семье за то, что она разделила со мной эту мечту. Спасибо за понимание моего отсутствия, когда сборная требовала моего времени, в то время как я должен был быть с вами,

– заявил игрок.

И в заключение он поблагодарил болельщиков за чувства, которые он унесет с собой. Он уходит с высоко поднятой головой и с гордостью за то, что он португалец.

Каким был скандал с Роналду в сборной

В сентябре в сборной Португалии разразился грандиозный скандал, связанный с Криштиану Роналду. Тренер команды Жорже Жезуш не предоставил ему, по мнению футболиста, достаточного игрового времени, поэтому игрок сам покинул национальную сборную.

Позже вокруг ситуации с футболистом прозвучало много заявлений. Федерация футбола наказала его за демарш штрафом. Появлялась информация, что Роналду вернется в сборную в ноябре, в семье игрока тем временем говорили, что его в национальной команде больше не будет. В конце концов своим обращением Криштиану поставил все точки над "i".