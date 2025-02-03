Почти 40-летний Роналду зажег в азиатской Лиге чемпионов

Криштиану Роналду продолжает зажигать в азиатской Лиге чемпионов. Почти 40-летний португальский форвард отметился дублем в очередном матче Аль-Насра.

Сегодня, 3 февраля, Аль-Наср сыграл против Аль-Васла из ОАЭ в седьмом туре азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Матч завершился разгромной победой саудитов со счетом 4:0, сообщает 24 канал.

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Невероятный Криштиану Роналду

Аль-Наср уничтожил Аль-Васл в домашнем матче азиатской Лиги чемпионов. Дублем в составе "рыцарей" отметился легендарный форвард Криштиану Роналду.

Португалец сначала на 44-й минуте поединка успешно реализовал пенальти, а незадолго до конца матча забил с игры свой второй гол в противостоянии. В составе саудитов также отличились Али Аль-Хассан и Мохаммед Аль-Фатиль.

Таким образом Криштиану Роналду продолжает приближаться к отметке в 1000 голов в своей карьере. Сейчас на счету фантастического португальца 923 забитых мяча.

Отметим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл в 24 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах. За это время португальский нападающий забил 24 гола и отдал 4 результативных передач.