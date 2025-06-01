Роналду не продлил контракт с Аль-Насром: почему португалец медлит

Криштиану Роналду сейчас является одной из самых обсуждаемых личностей в футбольном мире. Постоянно появляются новые слухи относительно будущего клуба легендарного португальского форварда.

Контракт Криштиану Роналду с Аль-Насром заканчивается 30 июня 2025 года. До этого сообщали, что стороны договорились о пролонгации соглашения, а впоследствии должны были выступить с официальным подтверждением.

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Чего ждет Роналду

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на инсайдера Николу Скиру, Криштиану Роналду не подписал новый контракт с Аль-Насром.

Португальский нападающий изучает несколько новых полученных предложений. Отметим, что Роналду интересуются Аль-Хиляль, Видад, Палмейрас и Спортинг. Поэтому Криштиану затягивает с продлением соглашения с Аль-Насром.

К слову. В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду сыграл в 41 матче за Аль-Наср. На счету португальского форварда 35 голов и 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, когда Криштиану Роналду завершит карьеру и отправится на пенсию.