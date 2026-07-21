Роналду поставил лайк под постом, в котором Аргентину и ФИФА обвинили в коррупции

Криштиану Роналду в 41 год с вероятностью 99% провел свой последний чемпионат мира, на котором так и не смог завоевать заветный трофей и доказать себе и всей планете, что он ничем не уступает Лионелю Месси. Разочарованный результатом, португалец обратился к социальным сетям.

Там он наткнулся на фрагмент передачи "Espejo Público", где ведущие обсуждали самую горячую тему всего чемпионата мира – действительно ли ФИФА "протащила" Аргентину до самого финала с помощью легкой сетки и судейства. Криштиану решил показать, как он относится к этой теории, поставив лайк, пишет 24 Канал.

Что лайкнул Криштиану Роналду о Месси и Аргентине

В показанном фрагменте журналисты серьезно критикуют ФИФА и Аргентину, обвиняя их в сговоре с целью как можно дольше удержать действующих чемпионов со звездным Месси в составе среди участников мирового первенства.

Ведущие рассказывали, что Аргентина должна была вылететь еще пять матчей назад, а дальше смогла пройти только благодаря ФИФА, которая "является одной из самых коррумпированных организаций на планете". Также утверждалось, что Джанни Инфантино и компания "хотят отдать Кубок мира Месси, так же, как это было четыре года назад".

ФИФА также, по мнению участников дискуссии, является "мафиозной и позорной организацией".

Криштиану поставил под этим постом лайк, который у многих пользователей инстаграма сразу отобразился в строке "Нравится" из-за того, насколько безумно популярен его аккаунт – 677 миллионов подписчиков.

Как Роналду выступил на чемпионате мира-2026

Даже если обвинения в адрес ФИФА и сборной Аргентины имеют под собой рациональное зерно, вряд ли это может как-то оправдать итоги чемпионата для Португалии.

Команда досадно вылетела от будущего чемпиона Испании в 1/8 финала, однако до этого не демонстрировала убедительный футбол ни против кого, кроме откровенно слабого Узбекистана.

Сам Роналду отличился лишь тремя голами, а также запомнился антирекордом по количеству удачных обводок – за весь турнир у него не накопилось даже одной хорошей попытки дриблинга.