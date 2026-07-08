На чемпионате мира Роналду не смог помочь Португалии завоевать первый в истории титул чемпиона мира. Как оказалось, в игре 41-летнего Криштиану обнаружили один критический недостаток, пишет 24 Канал.

Что было не так с игрой Роналду на Мундиале?

Эксперты по статистике Opta обнаружили удивительный факт: за все время, проведенное Криштиану на поле, а это почти 5 полных матчей, он ни разу не совершил успешного обводки.

Более того – Роналду оказался единственным нападающим с более чем 500 минутами игрового времени на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов, который так и не записал в свой актив ни одной удачной попытки дриблинга.

Как в сети отреагировали на провал Роналду?

Такие неутешительные для португальца данные еще сильнее разжегли в сети споры между его поклонниками и хейтерами.

Защитники Роналду указывают на то, что его роль в команде не предполагает постоянной борьбы один на один, поэтому и не стоило ожидать невероятного количества обводок и выигранных единоборств. Мол, Роналду должен был правильно располагаться позиционно, чтобы в нужный момент просто решить эпизод одним ударом.

Также многие комментаторы призвали обращать внимание на недостатки не только Роналду, но и других звезд. Например, не забывать о том, какой антирекорд в этом чемпионате установил Лионель Месси – аргентинец стал первым футболистом, который не забил в одном чемпионате сразу два пенальти.