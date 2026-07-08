На чемпіонаті світу Роналду не зміг допомогти Португалії здобути перший в історії світовий титул. Як виявилося, у грі 41-річного Кріштіану знайшли один критичний недолік, пише 24 Канал.

Що було не так з грою Роналду на Мундіалі?

Експерти зі статистики Opta виявили дивовижний факт: за весь час, проведений Кріштіану на полі, а це майже повних 5 поєдинків, він жодного разу не здійснив успішного обіграшу.

Більш того – Роналду виявився єдиним нападником з понад 500 хвилинами ігрового часу на чемпіонатах світу 2022 та 2026 років, який так і не записав до активу бодай одну вдалу спробу дріблингу.

Як у мережі відреагували на провал Роналду?

Такі невтішні для португальця дані ще сильніше розпалили у мережі суперечки між його прихильниками та хейтерами.

Захисники Роналду вказують на те, що його роль в команді не передбачає постійної боротьби один в один, тож і не варто було очікувати неймовірної кількості обіграшів та виграних єдиноборств. Мовляв, Роналду мав правильно розташовуватися позиційно, щоб в потрібний момент просто вирішити епізод одним ударом.

Також чимало коментаторів закликали звертати увагу на недоліки не лише Роналду, але й інших зірок. Наприклад, не забувати про те, який антирекорд цього чемпіонату вдався Ліонелю Мессі – аргентинець став першим футболістом, який не забив на одному чемпіонаті одразу два пенальті.