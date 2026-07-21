Там він натрапив на фрагмент програми Espejo Publico, де ведучі обговорювали найгарячішу тему всього Мундіалю – чи справді ФІФА "вела" турніром Аргентину до самого фіналу за допомогою легкої сітки і суддівства. Кріштіану вирішив показали, як він ставиться до цієї теорії, своєю вподобайкою, пише 24 Канал.

Що лайкнув Кріштіану Роналду про Мессі і Аргентину

У фрагменті програми журналісти серйозно критикують ФІФА та Аргентину, звинувачуючи їх у змові з метою якомога довшого перебування чинних чемпіонів із зірковим Мессі у складі серед учасників світової першості.

Ведучі розповідали, що Аргентина мала вилетіти ще п'ять матчів тому, а далі змогла пройти лише завдяки ФІФА, яка "є однією з найбільш корумпованих організацій на планеті". Також стверджувалося, що Джанні Інфантіно і компанія "хочуть віддати Кубок світу Мессі, так само, як це було чотири роки тому".

ФІФА також, на думку учасників дискусії, є "мафіозною та ганебною організацією".

Кріштіану поставив під цим дописом лайк, який у багатьох користувачів інстаграму одразу відобразився у рядку "Вподобали" через те, наскільки шалено популярним є його акаунт – 677 мільйонів читачів.

Як Роналду виступив на чемпіонаті світу-2026

Навіть якщо звинувачення на адресу ФІФА та збірної Аргентини мають під собою раціональне зерно, навряд чи це має якось виправдати підсумок чемпіонату для Португалії.

Команда прикро вилетіла від майбутнього чемпіона Іспанії в 1/8 фіналу, але до того не демонструвала переконливий футбол ні проти кого, окрім відверто слабкого Узбекистану.

Сам Роналду відзначився лише трьома голами, а також запам'ятався антирекордом за кількістю вдалих обводок – у нього за весь турнір не назбиралось навіть однієї хорошої спроби дриблінгу.