Саудовский гранд уступил команде из Японии, а Криштиану на скамейке запасных не смог сдержать эмоций. На церемонию награждения серебряными медалями он не вышел, пишет NV.

Как сыграл клуб Роналду в финале Кубка АФК?

Криштиану провел на поле весь матч, но не смог помочь своему коллективу потерпеть минимальное поражение – 0:1. Это был первый шанс португальца после переезда в Саудовскую Аравию добыть на клубном уровне международный трофей: до этого в азиатской Лиге чемпионов Аль-Наср постоянно останавливался на поздних стадиях плей-офф.

После финального свистка Роналду пытался спрятаться от камер, поскольку справиться с гневом, печалью и разочарованием было очень сложно. Несмотря на это, операторам удалось выхватить кадры со слезами пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Слезы Роналду после финала Кубка АФК – смотрите видео:

После матча игроки и тренерский штаб Аль-Насра должны были получить медали участников финала – но к этому моменту Роналду уже ушел в подтрибунные помещения, поэтому на награждение не вышел.

Имеет ли шанс Роналду все же выиграть в Саудовской Аравии трофей?

Перед последним туром саудовской Про-лиги Аль-Наср имеет преимущество в два очка над Аль-Хилялем, с которым в предыдущем матче сыграл вничью, упустив возможность досрочно гарантировать титул.

Поэтому в последней игре сезона, которая состоится 21 мая, все в руках Роналду и компании: победа гарантирует Криштиану слом проклятия и первый выигранный трофей в ближневосточном этапе его карьеры.

Какие трофеи уже есть в коллекции Роналду?

Криштиану остается одним из самых титулованных футболистов современности. По информации статистического портала Transfermarkt, на уровне сборной он выиграл Евро-2016 и дважды Лигу Наций.

В составе Манчестер Юнайтед Криштиану трижды выигрывал АПЛ, дважды Кубок Лиги и еще раз Кубок Англии.

С Ювентусом Роналду дважды триумфовал в Серии А и еще раз выигрывал национальный Кубок.

В мадридском Реале на счету КриРо два чемпионства и два Кубка Короля.

Лигу чемпионов португалец выигрывал 5 раз – 1 с Ман Юнайтед и 4 с Реалом. Также с мадридцами дважды был лучшим в Суперкубке Европы.