Саудівський гранд поступився команді з Японії, а Кріштіану на лаві запасних не зміг стримати емоцій. На церемонію нагородження срібними медалями він не вийшов, пише NV.

Як зіграв клуб Роналду у фіналі Кубка АФК?

Кріштіану провів на полі увесь матч, але не зміг допомогти своєму колективу зазнати мінімальної поразки від Гамба Осака – 0:1. Це був перший шанс португальця після переїзду до Саудівської Аравії здобути на клубному рівні міжнародний трофей: до цього в азійській Лізі чемпіонів Аль-Наср постійно зупинявся на пізніх стадіях плей-оф.

Після фінального свистка Роналду намагався сховатися від камер, оскільки впоратися із гнівом, сумом та розчаруванням було дуже складно. Попри це, операторам вдалося вихопити кадри зі сльозами п'ятиразового володаря "Золотого м'яча".

Сльози Роналду після фіналу Кубка АФК – дивіться відео:

Після матчу гравці та тренерський штаб Аль-Насра мали отримати медалі учасників фіналу – але до цього моменту Роналду вже пішов у підтрибунні приміщення, тож на нагородження не вийшов.

Чи має шанс Роналду все ж виграти у Саудівській Аравії трофей?

Перед останнім туром саудівської Про-ліги Аль-Наср має перевагу у два очки над Аль-Хілялем, з яким у попередньому матчі зіграв унічию, втративши нагоду достроково гарантувати титул.

Тож в останній грі сезону, яка відбудеться 21 травня, усе в руках Роналду та компанії: перемога гарантує Кріштіану злам прокляття і перший виграний трофей у близькосхідному етапі його кар'єри.

Які трофеї вже є у колекції Роналду?

Кріштіану залишається одним із найбільш титулованих футболістів сучасності. За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, на рівні збірної він виграв Євро-2016 та двічі Лігу Націй.

У складі Манчестер Юнайтед Кріштіану тричі вигравав АПЛ, двічі Кубок Ліги і ще раз Кубок Англії.

З Ювентусом Роналду двічі тріумфував у Серії А і ще раз вигравав національний Кубок.

У мадридському Реалі на рахунку КріРо два чемпіонства та два Кубка Короля.

Лігу чемпіонів португалець вигравав 5 разів – 1 з Ман Юнайтед та 4 з Реалом. Також з мадридцями двічі був найкращим у Суперкубку Європи.